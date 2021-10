Retorno da torcida do Fluminense no Maracanã registra prejuízo três vezes maior - Lucas Mercon/Fluminense

18/10/2021

Rio - Nesta segunda-feira (18), a CBF divulgou o boletim financeiro da partida do Fluminense contra o Fortaleza, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O jogo marcou o retorno da torcida no estádio desde o início da pandemia de Covid-19.

Ao todo, 3.187 torcedores compareceram para a partida do Tricolor, que terminou na derrota por 2 a 0 para o Fortaleza, no Maracanã. O confronto gerou uma receita de R$ 99.632,50, mas foi insuficiente para cobrir os gastos operacionais do estádio, que ficaram em R$ 710.271,12. Desta forma, a receita líquida da partida ficou negativa em R$ 610.638,62.

O Fluminense chegou a realizar mais uma partida com torcida no Maracanã, diante do Atlético-GO, que terminou em um empate sem gols. No entanto, o borderô do confronto não foi divulgado ainda pela CBF.