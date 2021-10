Marcão - Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 18/10/2021 10:13

Rio - Após três jogos, o Fluminense voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Mesmo com dificuldades de criação, a equipe de Marcão bateu o time alternativo do Athletico-PR, em Curitiba, graças ao gol contra de José Nivaldo. O técnico tricolor elogiou o rendimento dos jogadores no duelo de domingo.

"Vitória difícil. O Athletico tem uma maneira de jogar que é difícil de encaixar a marcação. Eles tinham seis na área, bola do lado. Se não estiver concentrado, bem posicionado, possivelmente, toma um gol. Tem que dar parabéns para equipe. Hoje mais uma vez foi o Fluminense que a gente gosta de ver, forte, seguro, e com três pontos importantes que a gente leva para o Rio", disse.

Marcão escalou o Fluminense com três mudanças importantes. Jhon Arias foi titular no meio-campo, Marlon assumiu a lateral esquerda e John Kennedy iniciou o jogo como principal esperança de gols para o clube carioca. O técnico gostou da atuação dos jogadores.

"Um jogo que a gente precisava de homem com a característica do Arias. Um homem por dentro para a gente tentar furar a segunda linha do Athletico. Eles jogam com dois volantes por dentro. (Arias) É um jogador que pode fazer o giro, a infiltração, por isso a gente optou por ele. Gostamos dele. No segundo tempo, a gente achou que diminuiu a intensidade, a gente optou por mudar para preservar a parte física, mas vai nos ajudar muito. O Marlon fez um jogo seguro, vinha de muito tempo inativo, mas treinando muito bem, e teve oportunidade de fazer um jogo seguro. Marcou bem, fechou a linha. Ofensivamente, fez investidas por dentro que é interessante para a gente. O John a gente imaginou que por não ter o nosso 9 característico, ele tem facilidade de vir por dentro, fazer o pivô, jogador leve que contribuiu. Três jogadores que entraram e corresponderam, ajudaram a construir a vitória", disse.