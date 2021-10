Após cinco meses no Fluminense, Marlon festeja chance como titular: 'Muito a evoluir' - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 18/10/2021 18:10

Demorou cinco meses, mas o lateral-esquerdo Marlon voltou a ser titular do Fluminense na vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, no último domingo. O jogador, que retornou ao clube em junho após empréstimo, havia entrado apenas aos 44 minutos do segundo tempo no empate com o Cuiabá e comemorou a oportunidade nas redes sociais.



- Muito feliz em voltar a jogar após 5 meses! Muito a evoluir, porém contente com a vitória e a entrega de todos - escreveu o jogador.

Jogadores como Martinelli, André e Caio Paulista comentaram na publicação exaltando o companheiro, assim como o lateral Gilberto e o goleiro Marcelo Pitaluga, ambos ex-atletas do Flu.



Marlon foi uma das novidades de Marcão na partida pelo Campeonato Brasileiro. Com a má fase de Danilo Barcelos e Egídio sem ser relacionado desde o empate com o Juventude, quando sentiu uma lesão e, mesmo voltando aos treinos ainda não apareceu nem no banco, o lateral ganhou uma chance. Ele esteve emprestado ao Trabzonspor, da Turquia, e vinha treinando.

- O Marlon fez um jogo seguro, vinha de muito tempo inativo, mas treinando muito bem, e teve oportunidade de fazer um jogo seguro. Marcou bem, fechou a linha. Ofensivamente, fez investidas por dentro que é interessante para a gente - elogiou Marcão em entrevista coletiva.