Nino mostra o "estrago" em seu olho após choque no jogo entre Fluminense e Athletico-PRReprodução/Instagram

Publicado 18/10/2021 17:45

Substituído no segundo tempo da vitória do Fluminense por 1 a 0 sobre o Athletico-PR por causa de uma pancada no rosto, Nino postou nesta segunda-feira uma foto de como ficou seu olho. Se no domingo estava pouco aberto devido ao galo, agora evoluiu para totalmente fechado e muito inchado, além de roxo.



Em seu Instagram, o zagueiro brincou com a situação e escreveu: "Acordei melhor”. Após o jogo, ele riu da situação e só escreveu "mais três pontos".



O Nino vai voltar pro Rio com três pontos e um galo na bagagem! Melhoras, meu zagueirão! pic.twitter.com/z8LDGEQbZ7 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) October 17, 2021

O lance que ocasionou o problema de Nino aconteceu aos 27 minutos do segundo tempo, após um cruzamento em que ele e Carlos Eduardo bateram com a cabeça um no outro. E esse choque aconteceu minutos depois de outro sofrido pelo zagueiro na área. Segundo o Fluminense após o jogo, não há motivo para preocupação.