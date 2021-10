Camilo Cándido - Divulgação/AUF

Camilo CándidoDivulgação/AUF

Publicado 19/10/2021 11:31

Rio - Já de olho na próxima temporada, o Fluminense segue monitorando o mercado em busca de oportunidades. Segundo informações do portal "NetFlu", o lateral-esquerdo uruguaio Camilo Cándido foi oferecido ao tricolor, que se agradou. A diretoria avaliou que o perfil do jogador, que tem contrato até julho de 2023 com o Nacional, é interessante para o time.

Aos 26 anos, Camilo tem preço de mercado avaliado em 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 9,6 milhões). A ideia inicial do Flu é adquirir 50% dos direitos federativos de Camilo, pagando 750 mil euros (por volta de R$ 4,3 milhões). O lateral já esteve no Brasil, inclusive. Camila disputou a Copa América pela seleção uruguaia e é cotado para estar entre os convocados para Copa do Mundo de 2022.



Os vencimentos do atleta não preocupam, já que são parecidos com o de Egídio - este que tem contrato até o fim do ano e não deve permanecer no clube para a próxima temporada. Portanto, o clube analisa, não só Camilo como outros jogadores, para ocupar a posição.

A diretoria tricolor não admitiu publicamente que busca um jogador e nem abriu negociações, no momento, o clube apenas estuda os nomes e procura por uma oportunidade boa no mercado de transferências.