Fred - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 21/10/2021 12:22 | Atualizado 21/10/2021 12:56

Rio - Desfalque nas últimas partidas do Fluminense por uma lesão no dedo do pé, Fred poderá ficar de fora de mais jogos do Tricolor por um outro motivo. O STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) marcou para o próximo dia 29 o julgamento do ídolo tricolor. Caso seja condenado com a pena máxima, o atacante poderá desfalcar o clube carioca por até 15 jogos no Brasileirão.

Fred foi acusado pela Procuradoria do STJD em em virtude de um lance na partida contra o Fortaleza. Após Ronald aplicar um balão em Fred, com o jogo parado, o atacante do Fluminense o acertou com o braço e depois tentou levantar o adversário do chão puxando pela camisa.



O jogador tricolor foi denunciado por dupla infração: agressão física ao golpear o pescoço do adversário e ato desleal ou hostil ao puxá-lo pela camisa. A agressão física está prevista no artigo 254-A do CBJD e prevê suspensão de quatro a 12 partidas, enquanto o ato desleal está descrito no artigo 250 do CBJD com pena de uma a três partidas de suspensão.