Jogadores do Flu se abraçam para comemorar gol contra de Zé Ivaldo, único do jogo na Arena da BaixadaMailson Santana/Fluminense FC

Publicado 21/10/2021 13:58

Rio - A lateral esquerda tem sido um grande problema no Fluminense. Com mudanças constantes ao longo da temporada, chegou a vez de Marlon receber a chance de Marcão e assumir o posto de titular na reta final do Brasileirão. Segundo o site "NETFLU", os próximos jogos serão decisivos para definir o futuro do lateral-esquerdo com a camisa Tricolor.

Aos 24 anos, Marlon retornou ao Fluminense após período de empréstimo no futebol europeu. Desde sua chegada, o lateral-esquerdo amargou a condição de reserva na posição e só foi fazer sua reestreia como titular na última rodada, contra o Athletico-PR, na vitória por 1 a 0.

Mesmo tendo sua chance na reta final, Marlon ainda tem futuro incerto nas Laranjeiras. Apesar disso, uma permanência no clube está condicionada ao nível de suas atuações. Se convencer internamente, pode ser utilizado no próximo ano, já que tem contrato até o fim de 2022. Caso contrário, tende a ser negociado novamente. O lateral-esquerdo deve ser titular no clássico do próximo sábado, contra o Flamengo, às 19h, no Maracanã.

Mesmo com o período de "avaliações", a diretoria do Fluminense segue atenta ao mercado e trata como prioridade a contratação de um lateral-esquerdo para a próxima temporada. Outros jogadores da posição, como Danilo Barcelos e Egídio, também são constantemente criticados por conta de más atuações ao longo de 2021.