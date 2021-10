Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt - Lucas Merçon/Fluminense

Presidente do Fluminense, Mário BittencourtLucas Merçon/Fluminense

Publicado 21/10/2021 17:38

Nesta quinta-feira, o Fluminense renovou o contrato com Alexsander, destaque do sub-20, até 2026. O jogador, que conquistou o Campeonato Brasileiro sub-17 na última temporada e o Campeonato Carioca pelo sub-20 nesta, comemorou a extensão do vínculo com Xerém por mais cinco anos.



- Fico muito feliz pela confiança que o Fluminense está depositando em mim e espero poder retribuir. Vou dar sempre o meu melhor, assim como eu sempre dei. Quero dar alegrias para a torcida do Fluzão - disse Alexsander.

O Moleque de Xerém também revelou a ansiedade para estar junto com o time principal. Atualmente, Alexsander atua também no sub-23 do Fluminense, categoria de transição para o profissional.

- A gente fica muito ansioso, querendo que chegue logo a nossa vez, mas temos que entender que é tudo no tempo de Deus. Vou continuar trabalhando firme para que chegue minha oportunidade - completou.