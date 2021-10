Marcão, técnico do Fluminense - Mailson Santana/Fluminense FC

Marcão, técnico do FluminenseMailson Santana/Fluminense FC

Publicado 22/10/2021 12:33

Rio - O Fluminense ganhou um desfalque de peso para o clássico contra o Flamengo, no próximo sábado, pela 28ª rodada do Brasileirão. O zagueiro Nino não se recuperou completamente da pancada no olho que sofreu no duelo contra o Athletico-PR, no último fim de semana, e está fora da partida.

Além de Nino, o técnico Marcão também não poderá contar com o atacante Bobadilla. O jogador foi liberado para ir ao Paraguai acompanhar o nascimento de sua filha e deve retornar ao Brasil somente neste sábado.

A boa notícia fica por conta da volta de Luccas Claro. O defensor foi poupado no último jogo por desgaste muscular e tem retorno confirmado no Fla-Flu.