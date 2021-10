Equipe disputa a terceira divisão do Campeonato Carioca - Divulgação/São Gonçalo EC

Publicado 22/10/2021 15:12

Rio - Revelado nas categorias de base do Fluminense e surgindo como grande promessa, o meia Robert, de 25 anos, foi anunciado como novo jogador do São Gonçalo EC, clube que disputa o Campeonato Carioca B1, a terceira divisão do Rio de Janeiro.

Na temporada de 2021, Robert integrou o elenco da Portuguesa para a disputa do Cariocão, mas pouco foi utilizado pela equipe treinada na época por Felipe Surian. O meia passou a maior parte do torneio no banco de reservas e disputou apenas seis partidas.

Entre suas passagens pelas Laranjeiras, Robert disputou 14 partidas e fez dois gols pelo Fluminense entre os anos de 2013 e 2017. Neste período, teve passagens por empréstimos em diversos clubes, como Paysandu, Barcelona B (ESP), Boavista, Kitchee e Hoi King, ambos de Hong Kong.