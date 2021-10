Raúl Bobadilla - Lucas Merçon/Fluminense

Raúl BobadillaLucas Merçon/Fluminense

Publicado 23/10/2021 12:50

Rio - De acordo com o portal "NETFLU", na última sexta-feira, o atacante argentino naturalizado paraguaio, Raúl Bobadilla, pode deixar o Fluminense na próxima temporada. O empresário do jogador, Juan Barchetta, adota um tom menos otimista com a permanência do atleta.

Além disso, Juan diz que o Tricolor não o procurou para dizer o que deseja com o jogador na próxima temporada. Emprestado pelo Guaraní (PAR) ao Fluminense até o fim do ano, a permanência do atleta depende de um investimento por cerca de R$ 790 mil na cotação atual.

O valor corresponde à opção de compra do centroavante no contrato de empréstimo. O Fluminense desembolsou US$ 100 mil (R$ 500 mil na cotação da época). Ao lado do atacante uruguaio Abel Hernández, Bobadilla concorre pela posição com a revelação de Xerém, John Kennedy.