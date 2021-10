Fluminense está escalado para o clássico contra o Flamengo | Fluminense | O Dia

Marcão - Lucas Merçon/Fluminense

Marcão Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 23/10/2021 18:06

Com desfalques, o Fluminense está escalado para o clássico deste sábado às 19h contra o Flamengo, no Maracanã. Sem poder contar com Fred, Bobadilla e Nino, o técnico Marcão manteve John Kennedy no ataque e David Braz na defesa. Quem retorna é Luccas Claro, que não participou dos últimos jogos.

Com isso, o Fluminense irá com praticamente a mesma equipe que venceu o Athletico-PR na última rodada. O time titular será: Marcos Felipe, Samuel Xavier, David Braz, Luccas Claro e Marlon; André, Yago e Jhon Arias; Luiz Henrique, Caio Paulista e John Kennedy.

Escalação do Fluminense para o Fla-Flu deste sábado Divulgação/Fluminense