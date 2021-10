John Kennedy comemora com a torcida um de seus gols no Fla-Flu de sábado - LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

John Kennedy comemora com a torcida um de seus gols no Fla-Flu de sábado LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Publicado 24/10/2021 16:50

Com quatro vitórias em Fla-Flus em 2021, o Fluminense conseguiu igualar o recorde de triunfos no clássico num mesmo ano. O Tricolor já havia conseguido o feito em 1946 e 1971, enquanto o Flamengo também fez o mesmo número em 2020.

Entretanto, essa é a primeira vez que o Fluminense consegue quatro vitórias em jogos oficiais num mesmo ano, igualando o Rubro-Negro. Nas outras duas ocasiões, houve pelo menos um amistoso. O Tricolor também conseguiu o feito em 1938, mas um dos duelos foi pelo Torneio Início, que não era jogado em 90 minutos.



Das quatro vitórias tricolores de 2021, uma foi válida pela temporada 2020. Devido à pandemia de Covid-19, o Fla-Flu de 6 de janeiro foi válido pelo Brasileirão do ano passado. Nesse duelo, o Fluminense venceu de virada por 2 a 1, com gols de Luccas Claro e Yago, que fez no fim.



Já pelo Campeonato Carioca deste ano, o Fluminense venceu os reservas do Flamengo por 1 a 0, com um gol de Igor Julião, em 14 de março. O terceiro triunfo veio pelo mesmo placar, com André marcando no Fim, em 4 de julho, pelo Campeonato Brasileiro.



Desta vez, a vitória veio com mais facilidade, com o 3 a 1, gols marcados por John Kennedy (duas vezes) e Abel Hernández.



O ano de 2021 só não foi de completa festa para os tricolores no clássico porque o Fluminense perdeu a final do Campeonato Carioca.