John Kennedy debutou em grande estilo no Fla-Flu e comandou a vitória sobre o Flamengo com dois gols LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Publicado 23/10/2021 21:56

Rio - Autor de dois gols na vitória do Fluminense sobre o Fluminense, por 3 a 1, neste sábado, no Maracanã, John Kennedy celebrou o primeiro Fla-Flu como titular pelo profissional em grande estilo. Conhecido como carrasco do rival na base, o atacante destacou a importância de estar preparado para aproveitar as oportunidades.



"A gente tem que estar preparado sempre, se tiver chance, o atacante tem que fazer gol. Graças a Deus, eu fui feliz com o passe do Luiz Henrique, fiz mais um e pude aumentar o placar. Depois Abel se consagrou e fez o terceiro para a gente confirmar a vitória", comentou John Kennedy ao 'Premiere'.



Outra revelação de Xerém que desequilibrou clássico de número 435 da história foi Luiz Henrique. O camisa 11 deu trabalho a defesa rubro-negra e deixou o Maracanã com uma assistência para o segundo gol de John Kennedy.



"Estamos muito felizes. A gente tinha marcado no treino, [de fazer] essas jogadas assim, na área. Pude ser feliz e dar o passe para ele, e a felicidade agora é dele. Só comemorar. Aqui é Fluminense", celebrou.

Com o resultado, o Tricolor segue em oitavo lugar, com 39 pontos, mas diminuiu a diferença para os concorrentes e está a um ponto do G-6 do Campeonato Brasileiro.