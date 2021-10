David Braz teve boas atuações contra Athletico-PR e Flamengo - Mailson Santana/Fluminense FC

David Braz teve boas atuações contra Athletico-PR e FlamengoMailson Santana/Fluminense FC

Publicado 25/10/2021 17:43

Contratado para compor elenco, David Braz sabia que a missão de garantir uma vaga no time não era fácil tendo como concorrentes a dupla formada por Nino e Luccas Claro, que joga junta desde o ano passado. Mas quando teve a chance de substituir os dois, o zagueiro soube aproveitar e celebrou a sequência de três jogos como titular do Fluminense, e ainda jogando bem.

" Estou feliz com o meu momento no Fluminense. Tive a sequência de três jogos, foram duas vitórias. Para mim, o mais importante é o Fluminense estar vencendo. Mesmo quando não estava jogando, o pessoal sempre me apoiou bastante e me deixou motivado, sabendo que a qualquer momento poderia contar comigo. E eu respeitei ao máximo as decisões da comissão técnica para, quando chegasse a oportunidade, eu pudesse aproveitar, comemorou.



Pata ter a sequência, David Braz contou com a ausência de Luccas Claro contra Corinthians e Athletico-PR, e de Nino, contra o Flamengo. Nesta quarta-feira, os dois titulares devem estar à disposição de Marcão, mas o zagueiro mantém esperanças de continuar na equipe após as boas atuações, no reencontro com o Santos.



" Se eu tiver a oportunidade de atuar novamente e poder fazer um gol, que também é um desejo meu de fazer um gol com a camisa do Fluminense. Eu tenho um respeito muito grande pelo Santos, foi o time que mais identifiquei na carreira, foram mais de 200 jogos, tenho um carinho muito grande, tenho amigos, mas hoje eu defendo as cores do Fluminense, onde eu me sinto muito feliz", completou.