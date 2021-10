Bobadilla e Abel Hernández - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 25/10/2021 13:38

Rio - Desfalque do Fluminense nas duas últimas partidas por conta do nascimento de sua filha, na Argentina, o atacante Bobadilla estará à disposição do Fluminense novamente nesta segunda-feira. De acordo com o "Netflu", a tendência é que ele participe do treino desta tarde.

Antes da liberação, Bobadilla vinha sendo titular na equipe de Marcão por conta da lesão de Fred. No entanto, deve ficar um pouco para trás após a grande atuação de John Kennedy no clássico contra o Flamengo.

A expectativa da comissão técnica é de que Bobadilla esteja à disposição para a partida contra o Santos, na próxima quarta-feira, às 19h, na Vila Belmiro.