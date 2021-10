Fred voltou a treinar com os companheiros de Fluminense - Mailson Santana/Fluminense

Fred voltou a treinar com os companheiros de FluminenseMailson Santana/Fluminense

Publicado 25/10/2021 18:13

Boa notícia para os tricolores. O capitão Fred está recuperado de uma fissura no dedinho do pé esquerdo e voltou a treinar com bola com o grupo nesta segunda-feira, no CT Carlos Castilho. Após tratamento por duas semanas, o camisa 9 do Fluminense foi liberado pelo departamento médico e pela preparação física.

"Estou me sentindo bem. O pé já está quase 100%, agora é só a parte física e técnica mesmo, que estou sentindo um pouco a falta de ritmo. Fiquei pouco tempo parado, então acho que daqui a pouco estarei 100% de novo. Estou feliz de voltar a treinar junto aos companheiros. Quero agradecer ao pessoal da fisioterapia, da preparação física, que fizeram um trabalho forte e muito bom", disse o atacante ao site oficial do clube.



O retorno de Fred é antes da previsão mais pessimista, que poderia ser de um mês de recuperação. Entretanto, como voltou aos treinos somente nesta segunda, ele não será escalado contra o Santos, nesta quarta-feira, no Maracanã.



Além disso, nesta sexta-feira, Fred será julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por agressão física ao golpear o pescoço de Ronald, do Fortaleza, e por ato desleal ou hostil ao puxá-lo pela camisa. Caso seja punido, o atacante pode ser suspenso de 4 a 12 jogos.