John Kennedy e Marlon aproveitaram as chances na equipe titular do Fluminense - Mailson Santana/Fluminense

Publicado 26/10/2021 15:01

Quando tropeçou duas vezes no Maracanã, o Fluminense se viu em uma situação delicada porque teria pela frente quatro jogos fora de casa e um clássico. Mas após duas vitórias e uma derrota nessa sequência complicada, o Tricolor tem a chance de entrar no G-6 do Brasileirão nesta quarta-feira, caso vença o Santos na Vila Belmiro, às 19h, em partida adiada válida pela 23ª rodada.

Com 39 pontos em 27 jogos, o Fluminense pode superar Corinthians e Internacional, ambos com 41 e com 28 rodadas disputadas. Para isso, terá pela frente um adversário em crise e desesperados, cada vez mais pressionado por ter entrado na zona de rebaixamento e com apenas um triunfo nas últimas cinco partidas.



Para o Fluminense, essa possibilidade de G-6 só foi possível com as duas vitórias sobre Athletico-PR e Flamengo, recuperando-se de três rodadas sem vencer e sem fazer gol. E, coincidentemente, a sequência negativa recente começou justamente quando o Tricolor tinha a chance de entrar no G-6.



Há 20 dias, o Fluminense jogou contra o Fortaleza precisando de uma vitória e a combinação de outros resultados para assumir a sexta colocação. Era o cenário dos sonhos para o retorno da torcida ao Maracanã após mais de um ano. Mas o Tricolor acabou perdendo por 2 a 0.



Para o fim ser diferente nesta quarta-feira, o técnico Marcão deve manter a escalação que deu uma nova cara ao Fluminense nas últimas duas rodadas, com John Kennedy no ataque e Marlon na lateral esquerda, o que melhorou o desempenho da equipe desde aquela derrota para o Fortaleza.