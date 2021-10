Algumas revelações do Fluminense que estiveram presentes em jogos em 2021 - Lucas Merçon/Fluminense

Algumas revelações do Fluminense que estiveram presentes em jogos em 2021Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 26/10/2021 17:21

Com 25 Moleques de Xerém utilizados até o momento nesta temporada, o Fluminense bateu o seu recorde de jogadores formados na base em um mesmo ano. Antes, a maior marca era de 2002, no centenário do clube, quando utilizou 20.

Na lista tricolor, há Moleques de Xerém de diferentes idades, desde os garotos da “Geração dos Sonhos” campeã brasileira sub-17 no ano passado, passando por atletas que conquistaram no fim de setembro o título do Carioca Sub-20, a até revelações que integram o elenco profissional há mais tempo, como o goleiro Marcos Felipe.

De acordo com dados divulgados pelo Fluminense, 12 revelações estrearam nesta temporada nos profissionais. Um deles foi Arthur, que ao entrar em campo na estreia da equipe no Campeonato Carioca, em 4 de março, contra o Resende, no Maracanã, tornou-se o jogador mais jovem a vestir a camisa tricolor na era profissional (desde 1933), com 16 anos e 8 dias de idade.



"O Fluminense hoje é um clube que tem por característica usar bem seus jogadores de base. E a gente tem consciência disso. O trabalho é muito bem realizado lá em Xerém. É um processo diário, de conversa da nossa parte, sabendo que temos grandes valores lá e que a qualquer momento eles podem chegar no profissional e ajudar o Fluminense. Andar junto sempre, base e profissional, é o que tem funcionado. E a gente aproveita bem isso. É uma marca do Fluminense”, disse Marcão ao site oficial do clube.

Na temporada, o Fluminense utilizou os goleiros Marcos Felipe e Pedro Rangel; os laterais Calegari, Daniel e Igor Julião; os zagueiros Luan Freitas, Higor e Frazan; os volantes André, Caio Vinícius, Martinelli, Metinho, Nascimento e Wallace; os meias Miguel e Arthur; além dos atacantes Caio Paulista, Gabriel Teixeira, Kayky, Luiz Henrique, Matheus Martins, Alexandre Jesus, João Neto, John Kennedy e Samuel.



Já em 2002, os 20 jogadores revelados nas categorias de base tricolor que atuaram entre os profissionais foram: Alan, Alex, Carlos Alberto, César, Eduardo, Esquerdinha, Fábio Bala, Fernando Henrique, Flávio, Jancarlos, Júlio César, Júnior César, Marcelo, Marciel, Marco Brito, Maurício, Roberto Brum, Rodolfo, Roger e Zé Carlos.