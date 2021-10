Marcelo se destacou pelo Fluminense em 2006 e foi para o Real Madrid - NELSON PEREZ/FLUMINENSE

Publicado 26/10/2021 19:02 | Atualizado 26/10/2021 19:02

O lateral-esquerdo Marcelo (veja fotos na galeria abaixo) já definiu por onde deseja atuar pelos próximos anos. Segundo informações da repórter Tati Mantovani, da ‘TNT Sports’, o brasileiro não conversa com nenhum clube, e descarta um retorno ao futebol brasileiro.

Nas últimas semanas, clubes brasileiros sondaram a situação de Marcelo, sendo o Fluminense o mais interessado no atleta. No entanto, de acordo com o staff do atleta, o lateral de 33 anos deseja seguir no futebol europeu.

Marcelo foi homenageado pelo Real Madrid na segunda-feira (25) por completar 100 jogos vestindo a camisa do time espanhol na Champions League. Apesar de ser pouco utilizado pelo técnico Carlo Ancelotti e ter futuro incerto na equipe, ele admite que tem metas para cumprir pelo clube merengue.