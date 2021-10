Algumas revelações do Fluminense que estiveram presentes em jogos em 2021 - Lucas Merçon/Fluminense

Algumas revelações do Fluminense que estiveram presentes em jogos em 2021Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 27/10/2021 12:05

Rio - Na temporada atual, o Fluminense teve o maior número de jogadores que vieram da base aproveitados no time profissional. No total, são 25 atletas, superando 2002, quando 20 atletas atuaram no elenco principal. Em entrevista, Paulo Angioni, diretor executivo do tricolor, afirmou que o clube tem como objetivo ter metade do elenco profissional de 2022 com jogadores formados em Xerém.

"Eu acredito que o maior valor agregado que nós temos hoje é essa ligação direta entre o futebol profissional e a base. Essa é uma das maiores chancelas do futebol brasileiro e do mundo, a boa formação de jogadores que o Fluminense já traz em sua história. Hoje temos um aproveitamento grande de atletas da base, aproveitando essa aproximação em função da presença de jogadores da base que estão no dia a dia do clube, treinando junto dos profissionais", afirmou o dirigente, antes de completar:

"Com isso nós temos um aproveitamento bom, com 40% do elenco de jogadores formados na base. E a tendência é que em 2022 é que a gente consiga uma margem de 50%, o que é um marco histórico. É importante evidenciar isso. Esse entendimento é único e a gente está conseguindo efeitos positivos disso", concluiu Angioni.