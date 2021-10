Cazares, meio-campo do Fluminense - Foto: Lucas Merçon/FluminenseFC

Publicado 27/10/2021 14:26 | Atualizado 27/10/2021 14:29

Rio - A ausência do meia Juan Cazares da lista de relacionados do Fluminense, para o confronto contra o Santos, nesta quarta, às 19h, na Vila Belmiro, pela 23ª rodada e adiada do Campeonato Brasileiro, repercutiu e chamou a atenção de torcedores.

Por outro lado, o Tricolor informou que o jogador equatoriano pediu para ficar no Rio de Janeiro a fim de resolver problemas particulares. Além dele, Bobadilla segue fora, mesmo tendo se reapresentado após viajar à Argentina para acompanhar o nascimento da filha.

Fred é outro jogador que está fora da lista de relacionados, que já voltou aos treinos, após ter se recuperado de uma fissura no mindinho do pé esquerdo. O zagueiro Nino continua se recuperando de um choque no olho esquerdo e o atacante Gabriel Teixeira faz transição para poder trabalhar com o grupo.