RENATO GAÚCHO - Foto: Marcelo Cortes / Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 27/10/2021 20:51 | Atualizado 27/10/2021 20:52

O técnico Renato Gaúcho cortou o goleiro Hugo Souza e o volante João Gomes da lista de relacionados para a partida do Flamengo contra o Athletico nesta quarta-feira, no Maracanã, pelo jogo da volta da semifinal da Copa do Brasil.

O problema é que Hugo e João Gomes indicaram nas redes sociais que estavam relacionados, o que faz parecer que souberam em cima da hora que não iriam ser relacionados. No caso do volante, o registro feito em sua conta oficial do Instagram foi feito já dentro do vestiário do Maracanã, logo após a chegada da delegação ao estádio.

Por opção técnica, Hugo Souza e João Gomes não ficam nem no banco de reservas no duelo do Flamengo com o Athletico nesta noite. O goleiro e o volante chegaram a postar mensagens de incentivo nas redes sociais. No caso do camisa 35, o registro foi feito dentro do vestiário. pic.twitter.com/0x37NTghNo — Venê Casagrande (@venecasagrande) October 27, 2021

Hugo Souza e João Gomes perderam espaço no Flamengo desde a chegada do técnico Renato Gaúcho ao clube. O volante, inclusive, só não foi vendido ao Al Ain, dos Emirados Árabes, em agosto, porque em cima da hora os "sheiks" desistiram de pagar 5 milhões de euros à vista, condição exigida pela diretoria para sacramentar a transação.