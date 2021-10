Flamengo X Palmeitas se enfrentam no estádio do Maracanã pela 1 rodada do Campeonato Brasileiro. Na foto Diego Ribas - Daniel Castelo Branco

Flamengo X Palmeitas se enfrentam no estádio do Maracanã pela 1 rodada do Campeonato Brasileiro. Na foto Diego RibasDaniel Castelo Branco

Publicado 27/10/2021 17:49

Rio - Uma manifestação feita por alguns torcedores do Flamengo colocou a #ForaDiegoRibas entre os assuntos mais comentados do Twitter na noite da última terça-feira. Para o comentarista da ESPN Breiller Pires, os ataques ao camisa 10 são injustos.

"O torcedor do Flamengo que pede ‘fora Diego’ sofre de uma ingratidão profunda. Ele já entregou muita coisa para o clube. É um jogador que sempre dá as caras. O cara está sempre ali", disse o jornalista.

Com Diego, o Flamengo entra em campo na noite desta quarta-feira em busca de uma vaga na final da Copa do Brasil. O Rubro-Negro encara o Athletico-PR, às 21h30, no Maracanã.