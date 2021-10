Gabigol - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 27/10/2021 12:59

Rio - O torcedor que for à final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras, no dia 27 de novembro, não poderá consumir bebida alcoólica dentro do Estádio Centenário, palco da decisão. A informação é do portal "UOL".

A decisão de proibir o consumo de álcool partiu do governo do Uruguai. As autoridades estão preocupadas com possíveis confrontos entre as torcidas de Flamengo e Palmeiras e querem prevenir algum tipo de tumulto.

Haverá também a criação de barreiras, para evitar que torcedores sem ingresso se aproximem do estádio. O número deve ser elevado, já que o bilhete mais barato custa R$ 1100.