Flamengo e Palmeiras decidem LibertadoresReprodução

Publicado 27/10/2021 11:37

Rio - A Conmebol divulgou na manhã desta quarta-feira que o árbitro argentino Nestor Pitana será o responsável pela final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras. O juiz foi responsável por apitar um dos jogos mais marcantes do clube carioca no título da Libertadores, porém, a sua atuação não agradou tantos os torcedores do clube carioca.

Pitana foi responsável por comandar o jogo de ida da semifinal da Libertadores de 2019 entre Flamengo e Grêmio. Na ocasião, o argentino acabou anulando três gols do clube carioca. Ele e o seu auxiliar na ocasião, Mauro Vigiliano, receberam muitas críticas dos torcedores do Flamengo. O jogo terminou empatado por 1 a 1.

Flamengo e Palmeiras decidem a Libertadores no dia 27 de novembro, em Montevidéu. As duas equipes buscam o terceiro título da história do clube carioca na competição sul-americana.