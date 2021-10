Adriano Imperador - Foto: Reproduão

Publicado 26/10/2021 19:41

Rio - Denílson revelou já ter brigado com Adriano Imperador nos tempos em que o atacante defendia o Corinthians. Em entrevista ao "Podpah", comentarista disse que o ídolo do Flamengo não gostou de um comentário feito por ele na Band.

"A Renata [Fan] me perguntou sobre a entrega do Adriano, performance e tal... Ele estava voltando da lesão no tendão, e aí acho que ele não fez a recuperação como deveria fazer e demorou mais para recuperar. Ele não tinha jogado muito ainda com o Corinthians. Eu falei: 'Não dá pra falar do Adriano ainda, quando ele jogar vamos ter algo pra falar'", começou.

"Eu estava na inauguração de um bar. Estou lá e alguém me falou que o Adriano queria me pegar. Vazei da festa e fiquei com isso na cabeça. Pensei: 'Por que ele quer me pegar? Se ele me pegar, eu tô morto'", contou o parceiro de Renata Fan.

"Peguei o telefone do Adriano e liguei. Começamos um a apavorar o outro. Percebi que o negócio estava pegado e falei: 'O que aconteceu, meu parceiro? O que falei que te incomodou?'. Comecei a pipocar (...)", disse aos risos. "A conversa virou, contamos histórias da época do Flamengo e desligamos o telefone. Terminamos a resenha da hora", concluiu.