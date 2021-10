Jornalista afirma que o Flamengo acaba de se 'auto sabotar' após cancelamento de coletiva - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 26/10/2021 18:02

Rio - O cancelamento da entrevista coletiva de Marcos Braz, marcada para a tarde desta terça-feira, surpreendeu torcedores do Flamengo. Segundo o site "GE", a decisão de de abortar a coletiva partiu do presidente Rodolfo Landim.

Landim estava na sede da Conmebol, na última segunda-feira, quando soube que Braz falaria com os jornalistas. No entanto, o presidente se mostrou contra, alegando que o foco deve ser total na semifinal da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, contra o Athletico, e deu ordem para que o encontro fosse cancelado. Duas horas após o horário marcado, o Flamengo confirmou o cancelamento da coletiva.

Flamengo e Athletico-PR se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã, pela semifinal da Copa do Brasil. No primeiro jogo, as equipes empataram em 2 a 2.