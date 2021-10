Renato Gaúcho - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 26/10/2021 13:53

Rio - As reclamações de Renato Gaúcho sobre o calendário corrido do Flamengo irritaram Mano. Durante o "Arena SBT" da última segunda-feira, o comentarista ironizou a postura do treinador e disse que as reclamações são "uma piada".

"O Renato Gaúcho, quando era técnico do Grêmio, disse que o Flamengo tinha R$ 200 milhões e que se tivesse aquele elenco não reclamaria de nada. Agora você tem, Renato Gaúcho. Você falava que o Flamengo tinha três times para jogar três competições, então por que você não consegue dar padrão para esse time reserva? Piada sua declaração", disse Mano.

Apesar do calendário conturbado, Renato conseguiu levar o Flamengo à final da Libertadores, às semifinais da Copa do Brasil e está em quarto lugar no Brasileirão.