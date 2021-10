Pedro, atacante do Flamengo - Daniel Castelo Branco

Pedro, atacante do FlamengoDaniel Castelo Branco

Publicado 25/10/2021 20:59

O atacante Pedro foi operado nesta segunda-feira para corrigir uma lesão no menisco medial do joelho direito e iniciará a fisioterapia na próxima quarta-feira. O procedimento foi realizado pelo médico particular do jogador e acompanhado pelo Departamento Médico do Flamengo na figura de Márcio Tannure.

"O atleta Pedro concluiu a artroscopia para reparo da lesão no menisco medial do joelho direito. O procedimento foi realizado no hospital Copa Star pelo Dr. Luiz Antônio Vieira e acompanhado pelo Dr. Márcio Tannure", divulgou a assessoria de imprensa do Flamengo.

O Flamengo não divulgou, como de praxe, prazo de retorno aos gramados. Mas internamente a expectativa é que Pedro desfalque o time por, pelo menos três semanas.