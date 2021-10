Thiago Maia festeja o seu gol com Gabigol e Everton Ribeiro - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 25/10/2021 17:24

Rio - As atuações de Éverton Ribeiro com a camisa do Flamengo não têm convencido o comentarista Felippe Facincani. Durante o programa "Futebol 90" desta segunda-feira, o jornalista criticou o sumiço do camisa 7 em momentos decisivos para a equipe.

“O Éverton Ribeiro é um jogador que só vai na boa. É muita grife, mas pra pouca decisão em alguns momentos. Um jogador de seleção brasileira, como ele é e tem esse status, tem que puxar essa responsa de ser a peça mais clara pra dar ao meio-campo do Flamengo esse passe qualificado, esse dinamismo, na ausência de um cara que faz o time jogar ali do meio pra frente. Ele tem que tentar puxar esse estímulo, e ele não puxa. Ele acaba se escondendo em muitos momentos, em jogos maiores, em jogos que ele, Éverton Ribeiro, tem que chamar essa responsabilidade […] “, disse Facincani.



“Quando colocou nas costas do Éverton Ribeiro, a responsabilidade de ser o condutor do meio-campo, o Flamengo não tinha acontecido, que é na temporada de 2018. Passa a acontecer, com a chegada desses caras que foram diferenciais. Os caras que decidem jogos pesados. O Éverton Ribeiro, em jogos pesados, depende muito desses caras ao lado dele pra comprar a boa ideia, e obviamente, ‘ganhar os louros’. Mas quando o Flamengo precisa do Éverton Ribeiro, pra ele se tornar um jogador referencial, o Flamengo se decepciona sempre”, completou.