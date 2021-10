Neto - Reprodução

NetoReprodução

Publicado 25/10/2021 14:55 | Atualizado 25/10/2021 15:13

Rio - O apresentador Neto, do programa "Os Donos da Bola", da Band, nesta segunda-feira (25), voltou atrás e afirmou que o Palmeiras será o vencedor da Libertadores sobre o Flamengo, no Centenário, em Montevideu.

"Vou falar agora aqui: o Palmeiras ganha a Libertadores. Pode colocar aí e pode repercutir em tudo aí. O Palmeiras é tricampeão da Libertadores. Mudei minha opinião. Antes eu achava que dava Flamengo", disse o apresentador Neto, no Os Donos da Bola.

"O Flamengo não vai ganhar do Palmeiras. Escuta o que eu tô falando. Pelo que tô vendo do Flamengo, pessoal querendo derrubar o Renato, a imprensa… Dá Palmeiras", completou o ex-jogador.



No dia 27 de novembro, Flamengo e Palmeiras decidem na final da Copa Libertadores da América, no Estádio Centenário, em Montevideu, no Uruguai.