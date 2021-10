Rodolfo Landim, presidente do Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 25/10/2021 11:30 | Atualizado 25/10/2021 13:09

Rio - Após a derrota do Flamengo no Brasileiro, Mauro Cezar Pereira fez muitas críticas ao técnico Renato Gaúcho, mas também detonou o presidente Rodolfo Landim. Em suas redes sociais, o jornalista criticou o fato do mandatário estar em campanha para a reeleição enquanto o clube carioca vive um momento delicado na temporada.

Landim em campanha enquanto o técnico que sua gestão contratou praticamente joga a toalha no Brasileiro. Parabéns https://t.co/NZKCPxq8Lf — Mauro Cezar (@maurocezar) October 24, 2021

No cargo desde o começo de 2019, Landim irá concorrer a reeleição no fim do ano. No Brasileiro, o Flamengo perdeu para o Fluminense e ficou a 13 pontos do líder Atlético-MG, que tem dois jogos a mais.