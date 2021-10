Pedro meteu gol na estreia contra o Palmeiras e está louco para estufar a rede hoje - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 25/10/2021 10:30

Rio - Após o Flamengo divulgar que Pedro irá precisar passar por uma artroscopia, o ex-jogador do Flamengo Dener Machado utilizou as redes sociais para criticar o departamento médico do clube carioca. O ex-zagueiro move uma ação na justiça contra o Rubro-Negro, após encerrar a carreira precocemente aos 23 anos, por conta de seguidas lesões.

"E o DM do Flamengo novamente põe em risco a integridade de um atleta, isso não é brincadeira gente, imagina se o atleta não procura o médico de confiança… Com certeza a dor seria psicológica ou algo do tipo como era a minha (segundo eles)! E como era a dor do Ederson também!", escreveu Dener.

Após entrar em campo contra o Athletico-PR, na última quarta-feira, Pedro, que já vinha sentido dores no joelho, acabou não tendo condições de enfrentar o Fluminense. Um dia depois do clássico, o Flamengo divulgou que o atacante terá que passar por uma operação.