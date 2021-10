Renato Gaúcho - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 24/10/2021 15:56 | Atualizado 24/10/2021 15:56

Rio - Após a derrota do Flamengo por 3 a 1 para o Fluminense, no último sábado, no Maracanã, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Renato Gaúcho gerou bastante debate e crítica com os torcedores rubro-negros.

A a escolha do treinador pela decisão de escalar o lateral-esquerdo Renê, que não é visto com bons olhos pelos torcedores devido ao desempenho, criou impacto para as críticas. O lateral da base, Ramon, prestigiado pela torcida, foi acionado nos acréscimos.

Além dele, o zagueiro Gustavo Henrique, que falhou em um dos gols do Fluminense, foi bastante criticado também pelos torcedores do Flamengo. Após o duelo, a torcida pediu a contratação do técnico Marcelo Gallardo, profissional vitorioso pelo River Plate.