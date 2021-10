Rodolfo Landim, presidente do Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 24/10/2021 15:39

Rio - No último sábado, o comentarista do SBT, Emerson Sheik, afirmou que o Flamengo é o favorito para conquistar o Mundial contra o Chelsea, caso avance contra o Palmeiras, na final da Libertadores. Por outro lado, a torcida rubro-negra ironizou o comentário do ex-jogador nas redes sociais.

"O Flamengo, se passar pelo Palmeiras, chega como favorito para o Mundial. Não é loucura. Eu acho que o Flamengo passando o Palmeiras, é favorito. Não é o torcedor falando. Inclusive essa entrevista vai se repetir várias vezes. Se o Flamengo ganhar, vai chegar no Mundial como favorito. E vencendo, essa entrevista vai rodar muito", disse o ex-atacante Emerson Sheik, em entrevista à TNT Sports.



Além disso, destaca que o Flamengo é superior ao Palmeiras, na final da Libertadores, que é o atual campeão da última edição do torneio sul-americano.

"Pra nós é perigoso e tenho um lado torcedor. Sou 100% Flamengo e não é clubismo. Fora o momento ruim do Palmeiras acho que o Flamengo tem mais time, não mais elenco, não quer dizer que tem menos, mas tá mais entrosado, os atletas sabem onde receber a bola", concluiu.