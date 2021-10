Rogério Ceni - Luciano Belford

Publicado 24/10/2021 14:34

Rio - O ano ainda não acabou, mas as especulações sobre a montagem do elenco do Flamengo na próxima temporada já estão turbilhando. Rogério Ceni, treinador do São Paulo, fez mais um indicação de um atleta do clube carioca para defender o Tricolor Paulista em 2022. O ex-comandante do Flamengo deseja Willian Arão como reforço para o clube do Morumbi. As informações são do jornalista Jorge Nicola.

Willian Arão tem contrato com o Flamengo até 2023. Titular absoluto do Flamengo desde os tempos de Jorge Jesus, uma saída do atleta do clube carioca não é considerada fácil. Recentemente, Arão esteve na mira do Al Ain, que chegou a oferecer cerca de 4 milhões de dólares (R$ 22 milhões), mas a oferta foi rechaçada pelos dirigentes.

Vale lembrar que nos tempos de Rogério Ceni, Willian Arão foi escalado em uma posição que não estava acostumado. Ele atuou como zagueiro no clube carioca. O volante está no Flamengo desde 2016, quando deixou o Botafogo para acertar com o rival.

Em relação a contratação de Diego Ribas, o São Paulo dificilmente irá contar com o jogador. O meia renovou recentemente com o Flamengo até o fim de 2022 e o estafe do atleta já revelou que o desenho de Diego é continuar no Flamengo.