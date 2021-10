Muito criticado pelas falhas cometidas no empate com o Athletico-PR, Léo Pereira deixa o time para a entrada de Gustavo Henrique - Divulgação/Flamengo

Muito criticado pelas falhas cometidas no empate com o Athletico-PR, Léo Pereira deixa o time para a entrada de Gustavo HenriqueDivulgação/Flamengo

Publicado 23/10/2021 18:21

Rio - O esperado aumento no número de desfalques do Flamengo para o clássico com o Fluminense, neste sábado, às 19h, no Maracanã, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi confirmado com o veto de Pedro, com dores no joelho direito. Gabigol, que se recupera de uma torção no tornozelo direito, já era carta fora do baralho. Com os dois principais centroavantes fora de combate, Renato Gaúcho escolheu Vitor Gabriel como substituto.

No Fla-Flu de número 435 da história, o Rubro-Negro terá outras novidades. Uma delas é motivada pela suspensão de Filipe Luís, que será substituído por Renê. Preocupado com pesada sequência de jogos decisivos, Renato Gaúcho decidiu poupar Isla, Léo Pereira e Willian Arão. Matheuzinho, Gustavo Henrique e Diego herdam as vagas. Vale lembrar que o Flamengo recebe o Furacão na próxima quarta-feira, no Maracanã, pela semifinal da Copa do Brasil.

Portanto, o Flamengo está confirmado com a seguinte formação: Diego Alves, Matheuzinho, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Renê; Diego, Thiago Maia, Andreas e Everton Ribeiro; Michael e Vitor Gabriel.