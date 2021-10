Renato Gaúcho - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 23/10/2021 10:00

Rio - Em busca do terceiro título consecutivo no Brasileiro, o Flamengo entra em campo contra o Fluminense, neste sábado, no Maracanã, em jogo importante pela competição. O técnico Renato Gaúcho terá novamente desfalques e tem problemas para montar o a equipe titular rubro-negra.

O clube carioca deverá ter pelo menos cinco desfalques na equipe titular. São eles, Arrascaeta, David Luiz, Gabigol, Bruno Henrique (os quatro primeiros contundidos) e Filipe Luís, suspenso. Desses atletas, o único que tem alguma possibilidade de ir para o jogo é o zagueiro. No entanto, o ex-jogador do Chelsea deverá ficar no banco de reservas. Além deles, o Flamengo não deverá ter Pedro. O reserva de Gabigol voltou a sentir dores e dificilmente terá condições de jogo.

O Flamengo deve ir para campo com: Diego Alves, Matheuzinho, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Renê; Willian Arão, Thiago Maia, Andreas Pereira e Everton Ribeiro; Michael e Vitinho (Kennedy). O Fluminense terá os desfalques do zagueiro Nino e do atacante Fred.