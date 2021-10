Casagrande compara agressão ao árbitro a eleições de 2018: ''Ódio está dentro da sociedade brasileira' - Foto: Reprodução/Globoplay

Casagrande compara agressão ao árbitro a eleições de 2018: ''Ódio está dentro da sociedade brasileira' Foto: Reprodução/Globoplay

Publicado 22/10/2021 17:23

Rio - Considerado um dos principais times do futebol sul-americano, o Flamengo vem deixando a imprensa esportiva e os seus torcedores um pouco preocupados nos últimos jogos. Ao analisar o duelo de volta da semifinal da Copa do Brasil, o comentarista da Rede Globo, Walter Casagrande, afirmou que com os desfalques que a equipe carioca deverá ter no jogo da próxima semana no Maracanã é grande o risco de eliminação para o Athletico-PR.

"O Flamengo não está consistente. Com a falta do Arrascaeta e do Bruno Henrique, o time perdeu a criatividade do uruguaio e a velocidade e presença de área do atacante. E nesta quinta o Gabriel ainda saiu machucado. Favoritos para chegar à final? Para mim, será Atlético MG x Athletico caso o Flamengo não tenha Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabriel", afirmou.

No jogo de ida, o Flamengo ficou no empate por 2 a 2 com o Athletico-PR na Arena da Baixada. No jogo do Maracanã, a equipe que vencer irá se classificar. No caso de empate, a vaga será nas disputas de pênalti.