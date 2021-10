João Guilherme, narrador da Fox Sports - Reprodução

Publicado 22/10/2021 15:14

Pra mim quem deixava de assistir os jogos do Palmeiras no SBT pra assistir na Fox SPORTS já tinha desvio de caráter, e com o João Guilherme narrando a final, não é possível que vai ter palmeirense acompanhando o jogo por esse canal — SEP MEMES (@sepmemes_) October 22, 2021

Final da libertadores vamos de SBT e @teojose sem dúvidas.



Assistir na Fox com o João Guilherme é impossível. — Tuco (@Tuco1914_) October 21, 2021

O Palmeirense que deixar de assistir a final da libertadores no SBT com Téo José pra assistir na Fox com João Guilherme é maluco! — PAE DOS GREENS 1K (@lacerdapmkt) October 21, 2021

Qual é a revolta de vocês com o fato do João Guilherme narrar a final da libertadores?

A FOX é uma merda mesmo e todos já sabiamos.

Eu vou de SBT e TEO JOSÉ(Desde sempre). — Fᥣᥲᥙbᥱrt 1914 (@flaubertbinho) October 21, 2021

Desafio todo #Palmeirense a assim a final da #LibertadoresNoSBT no SBT e #FOXSPORTS não merece nossa audiência com aquele mau caráter do João Guilherme narrando!#Palmeiras #AvantiPalestra #FamiliaPalmeiras — Murilo Ribeiro (@MuriloRA10) October 22, 2021

Rio - A escolha de João Guilherme para narrar a final da Libertadores, entre Flamengo e Palmeiras, na Fox Sport, irritou alguns palmeirenses. Após a divulgação de que ele seria o responsável pela transmissão, alguns torcedores do clube paulista foram às redes sociais e sugeriram que a torcida alviverde acompanhe a partida no SBT, com narração de Téo José.