Sede da CBF - Divulgação/CBF

Publicado 22/10/2021 13:43 | Atualizado 22/10/2021 17:18

Rio - Para conquistar o terceiro título seguido do Brasileirão, o Flamengo terá que passar por uma grande sequência de jogos. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", a CBF garantiu ao Atlético-MG que o torneio irá ser encerrado na data limite de 9 de dezembro. O Rubro-Negro tem três jogos a menos e terá que cumpri-los nestas datas.

Vale lembrar que o Flamengo ainda disputa a semifinal da Copa do Brasil e a final da Libertadores. Principal adversário na luta pelo título do Brasileiro, o Atlético-MG tem apenas um jogo atrasado e está vivo somente no mata-mata da competição nacional.

Dois dos três jogos adiados do Flamengo já foram remarcados. No próximo dia 2, o clube carioca encara o Athletico-PR, fora de casa, e no próximo dia 5 enfrenta o Atlético-GO, no Maracanã, ambos os jogos válidos ainda pelo primeiro turno do Brasileirão. O outro duelo, diante do Grêmio, ainda não recebeu nova data.



O Atlético-MG lidera o Brasileirão com dez pontos de vantagem para o Flamengo. Porém, caso vença as partidas que têm a menos em relação ao Galo, o Rubro-Negro reduzirá a vantagem para quatro pontos. As duas equipes ainda têm um confronto direto que será disputado no Rio.