Renato GaúchoAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 22/10/2021 14:26 | Atualizado 22/10/2021 14:27

Rio - O momento do Flamengo na temporada tem assustado os seus torcedores. Além disso, Renato Gaúcho vem recebendo críticas por algumas decisões no comando do clube carioca. Em participação no podcast "Posse de Bola, do portal "UOL", o jornalista Mauro Cezar Pereira afirmou que o saldo técnico no clube carioca não é possitivo.

"Vejo uma pobreza grande. Alguns momentos reativa o modo "Jorge Jesus" e fica tudo bem. Mas ao analisarmos com calma, o legado do Renato Gaúcho no Flamengo até o momento é negativo. Foi um horror na quarta-feira contra o Athletico-PR", disse.

Mauro Cezar Pereira ainda afirmou que o fato dos rubro-negros não terem gostado da substituição de Michael no jogo contra o Athletico-PR evidencia uma piora coletiva do Flamengo.

"No jogo contra o Athletico-PR, os torcedores reclamaram muito da saída do Michael. Mas se formos olhar para o jogo, o que ele criou de muito relevante? Nada. Porém, isso evidencia a piora tática do Flamengo, porque o time pouco construiu, e como o Michael sempre tenta algo individual, ele se destaca, mesmo em um jogo de tanta pobreza", disse.

O jornalista fez questão de elogiar a evolução do atacante na temporada e afirmou que o jogador vem bem desde o trabalho de Rogério Ceni.

"O Michael evoluiu muito taticamente na temporada e isso vem desde o tempo do Ceni. Mas nesse último jogo não demonstrou, porque coletivamente o Flamengo não conseguiu ser um bom time", disse.