Pressionado, Rogério Ceni comanda o Flamengo amanhãAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 22/10/2021 13:10 | Atualizado 22/10/2021 13:11

Rio - O nome do meia Diego Ribas tem sido ventilado no São Paulo desde o retorno do técnico Rogério Ceni. No entanto, em entrevista ao site "Torcedores.com", o representante do meia negaram qualquer chance dele se transferir para o Morumbi.

“Estou acompanhando o noticiário, mas são meras especulações. Não tem fundamento nenhum. O momento nem é pra isso. Deve ser alguém que cria e joga nada internet. Nada a ver”, declarou.

Diego tem contrato com o Flamengo até o dia 31 de dezembro. No entanto, o camisa 10 já possui um acordo verbal para estender o vínculo por mais um ano.