Rodolfo Landim, presidente do FlamengoAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 22/10/2021 12:02

Rio - O volante Robert Piris da Motta, de 27 anos, voltou ao Flamengo no meio de 2021, após empréstimo ao futebol turco. Porém, o paraguaio não teve muitas oportunidades e também sofreu uma lesão no tendão de Aquiles do tornozelo direito. De acordo com informações do portal "Torcedores.com", o novo técnico da seleção paraguaia, Guilhermo Barros Schelotto, está monitorando de perto a situação do atleta.



Com Piris sem espaço no Flamengo e com a lesão, o ex-treinador do Boca Juniors tem mostra preocupação se poderá ter o atleta em boas condições nos jogos contra o Brasil, Equador e Peru válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Vale lembrar que o Paraguai está em oitavo lugar na competição, porém, a quatro pontos do Uruguai, quinto colocado e que disputaria a repescagem atualmente, o sonho de uma classificação para o Mundial não é algo impossível.

Em relação a contusão, o Flamengo optou por um tratamento conservador para tratar as dores no tendão de Aquiles do tornozelo direito. Caso o procedimento não dê certo, Piris da Motta terá de ser submetido a uma cirurgia no local. O paraguaio disputou 38 partidas nesta temporada. Ao todo, foram duas partidas desde que retornou ao Flamengo após passagem pelo Gençlerbirligi, da Turquia.

Com contrato com o Flamengo até o fim do ano que vem, Piris da Motta não tem a permanência garantida no Rubro-Negro para a próxima temporada. A diretoria já tentou negociá-lo sem sucesso em 2021 e provavelmente tentará novamente no ano que vem.