Neto abre jogo sobre marcação de pênalti para Flamengo contra Athletico-PR: 'Esse zé ruela' - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Neto abre jogo sobre marcação de pênalti para Flamengo contra Athletico-PR: 'Esse zé ruela' Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 21/10/2021 17:02 | Atualizado 21/10/2021 17:05

O pênalti marcado a favor do Flamengo contra o Athletico segue repercutindo. No apagar das luzes, Lucas Fasson acertou o rosto de Rodrigo Caio. Com o auxílio do VAR, Luiz Flavio de Oliveira marcou a penalidade convertida por Pedro, que sacramentou o empate na Arena da Baixada. No programa 'Os Donos da Bola' de hoje, o apresentador Neto comentou sobre o lance. Para o ex-jogador, não há dúvidas: 'foi pênalti'.



- Esse zé ruela, orelhudo, tinha que ir com o cotovelo e correr um risco como esse aos 51 minutos do segundo tempo? Pra que abrir essa asa? Foi pênalti e o Fasson foi muito juvenil no lance - disse o apresentador da Band.

O ex-goleiro Velloso, porém, discordou a marcação. O comentarista pondera que o zagueiro do Athletico 'abriu o braço para se proteger'.



- Para mim não foi pênalti. O zagueiro abriu o braço para se proteger e há um choque. Já vi lance pior que o VAR nem chamou - afirmou.



Por fim, Neto ainda brincou com o histórico de Flamengo e Corinthians com a arbitragem.

- De qualquer forma Flamengo e Corinthians não podem reclamar de arbitragem desde antes de Cristo. Eu jogava no Corinthians, chutava a perna do cara e o árbitro falava ‘é pênalti pra nois, pênalti no Neto' - concluiu Neto, no 'Os Donos da Bola'.



Um duelo "quente", truncado, marcado por bolas paradas efetivas e um balde de água fria para dez mil atleticanos. Assim foi o empate entre Athletico-PR e Flamengo, em 2 a 2, pela ida das semifinais da Copa do Brasil, na Arena da Baixada. Thiago Maia e Pedro, de pênalti e no minuto final, depois de consulta ao VAR e revolta local, marcaram para os visitantes. Já Pedro Henrique e Renato Kayzer anotaram para os mandantes.