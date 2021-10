Zinho, comentarista dos canais Disney - Divulgação

Publicado 21/10/2021 16:05

Rio - Atual comentarista dos canais Disney, Zinho revelou que ficou chateado com o extinto programa "Casseta & Planeta", da TV Globo, durante a Copa do Mundo de 1994. Em entrevista ao podcast 'Flow Sport Club", ele disse ter ficado incomodado com as piadas feitas pelo humorístico com o apelido de "enceradeira".

"Eu nem sabia que era chamado de enceradeira. Lá não chegava nada, eu tava com a cabeça na seleção, né? Meu foco era representar meu país. Mas aí, quando eu voltei para o Brasil e vi que meu pai tinha sofrido, minha irmã tinha sofrido. Eu acho que o humor é legal quando tudo muito ri, se alguém chora, já não é legal", disse Zinho.

"O cara está lá, tentando trabalhar, tentando ganhar título. E vem alguém tirar sarro. 'Ah, mas é brincadeira', tu quer que alguém faça o mesmo com você? Com os caras [do Casseta e Planeta] eu falei que fiquei p*, mas depois passou. O título faz tudo valer a pena, né", completou.