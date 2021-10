Flamengo X Palmeitas se enfrentam no estádio do Maracanã pela 1 rodada do Campeonato Brasileiro - Daniel Castelo Branco

Publicado 21/10/2021 13:36

João Guilherme Reprodução Rio - A Disney bateu o martelo e definiu quem irá narrar a final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras, no dia 27 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu. João Guilherme foi o escolhido e será o responsável pela transmissão na Fox Sports.

Além de João, também estarão na decisão os comentaristas Paulo Calçade e Zinho. A partida também poderá ser acompanhada no streaming através do Star+.

Havia uma grande dúvida sobre quem seria escalado para narrar a final. Na emissora, Nivaldo Pietro coleciona grandes momentos narrando o Palmeiras, enquanto João Guilherme criou bastante identificação com os jogos do Flamengo. No entanto, João foi o escolhido da vez.