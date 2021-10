Arrascaeta e Diego Ribas - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 21/10/2021 00:20 | Atualizado 21/10/2021 00:22

Além de Bruno Henrique e David Luiz (não está inscrito na Copa do Brasil), Renato Gaúcho não pôde contar também com Arrascaeta, principal jogador do meio de campo do Flamengo. O uruguaio, que se recupera de lesão muscular, não tem data para retornar. Após o empate com o Athletico-PR, o técnico falou sobre a ausência do uruguaio na equipe:

"Arrascaeta é um jogador acima da média. Bruno Henrique também. Nós temos improvisado um jogador na vaga de Arrascaeta. Não que o Andreas não esteja jogando bem, mas ele está jogando fora de posição. Mas o Arrascaeta é o Arrascaeta."

O Departamento Médico do Flamengo tenta deixar Arrascaaeta À disposição da comissão técnica para a "decisão" contra o Atlético-MG, no dia 30 de outubro, no Maracanã, pelo Brasileirão. As duas equipes disputam o título da competição, e o duelo é o famoso "de seis pontos".