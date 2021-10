Flamengo

Neto critica Tite e projeta final da Libertadores: 'Sem Dudu, Palmeiras não vence o Flamengo'

Apresentador do 'Os Donos da Bola' diz que foi uma 'sacanagem' do técnico da seleção brasileira não ter convocado o atacante do clube paulista para a Copa do Mundo de 2018

Publicado 20/10/2021 14:54 | Atualizado há 4 horas